香港中大暴力升級　逼校長譴責警隊

中評社北京10月11日電／中大校長段崇智昨日下午五時半在校內邵逸夫堂，與近千名學生與校友對話，兩名副校長吳樹培、吳基培，以及新聞與傳播學院院長李立峯陪同出席。段崇智在開場致辭表示，“因為在乎，所以著緊，連月社會紛爭不斷，學校是社會的縮影，大學面對前所未有挑戰”，他承認處理可能有不足之處，但大學作為負責任機構，校長需要平衡各方意見，呼籲學生能團結渡過難關，理性與坦誠溝通。



不過，四小時的對話中，學生不斷爆粗辱罵，當段校長回應大學有民主墻讓同學表達訴求，但不接受塗污校園的行為時，學生隨即起哄，質問校長“破壞的是死物，是否死物重要過人？”有人更拿出綠色鐳射筆照射段崇智，段即回應不要以綠色鐳射光射他，在場有學生竟冷言挑釁：“你仲未著火啊？”



學生更粗暴騎劫對話會。當有校友發言指不滿學生嚴重損害中大設施及塗污校園，又稱現場學生的無禮、多次出言侮辱校長，他深感痛心，批評學生已喪失理智。話音未落，學生即齊叫口號，並用“港獨歌”打斷該校友發言。



有內地生表示自己持不同政見而遭受被起底，又透露自己需非常強大的內心，才能站在這裡發聲，她說：“你們所謂的自由民主應以法治為基礎。”她又向段校長求助，如何能保障非本地學生在中大的安全。



段校長表示因事件發展太快，暫時沒有健全的處理方法，但會和其他部門溝通建立緊急聯繫渠道。在這位女生發言時，現場氣氛一度非常緊張，有學生用污言穢語打斷其發言。段校長再三勸喻學生應讓同學能完整發言。