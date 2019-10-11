地產協會倡荒廢校建過渡屋紓困

圖：香港房地產協會提出增加房屋供應建議 中評社北京10月11日電／香港房地產協會昨日建議，政府可以在新一份施政報告推出在荒廢學校、空地及躉船上以組裝合成方式興建過渡性房屋、向新界土地持有人收回土地、發展新界北為香港的“都市副中心”等一系列措施，以增加土地及房屋供應。



由地產發展商、工程承建商、建築測量工程等相關專業人員組成的房地產協會，將向政府提交解決土地與房屋供應的方案。該會執行委員會副主席葉少明稱，短期可興建過渡性房屋，中期則應收回新界的土地及農地，政府統一向農地持有人以甲級農地補償價收回土地，推行“公私營合作”或“土地共用計劃”。他又建議將新界發展地積比率由2.5至6倍，提高至10倍或以上。



長期方面，該會會長黃俊康表示，新界北部地區包括新界東北、洪水橋及新界北三個區域，緊鄰深圳等大灣區城市，政府可考慮將該地區作為香港的“都市副中心”，以疏導港島九龍地區的交通壓力。葉少明表示，支持“明日大嶼”計劃，但基於目前緊張的社會氣氛，擔心未必可在立法會上通過。



另外，政務司司長張建宗昨日表示，施政報告重點針對深層次矛盾，包括房屋、土地、貧窮問題等，期望找到出路。就特首能否在立法會宣讀施政報告，政府正研究“預案”。他又稱，人工島研究撥款、國歌法仍在立法會審議名單上，但未定審議優次，重申政府會優先處理民生問題。



（來源：大公報）