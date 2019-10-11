《禁蒙面法》實名聯署　一日逾萬人支持

中評社香港10月11日電／據大公報10月11日報道，黑色暴力持續像瘟疫一樣籠罩全港，守護香港大聯盟昨日發起“反黑暴 禁蒙面 護家園”網上大聯署，呼籲廣大市民踴躍參與，共同支持《禁蒙面法》，向黑色暴力說不。聯署行動在網上一呼百應，截至昨晚11時，已有超過萬人參與其中。與此同時，三大公務員團體亦發聯署聲明支持《禁蒙面法》。



凝聚反對黑色暴力民意



守護香港大聯盟召集人黃英豪表示，發起這次網上大聯署，是因為黑衣暴徒無視《禁蒙面法》等法例，繼續蒙面掩飾身份，到處縱火破壞，令香港陷入嚴重的黑色恐怖之中。因此，他呼籲不想讓香港自我毀滅的市民，掃專用二維碼或到守護香港大聯盟網站踴躍參與聯署，以表達大家的心聲，在社會上凝聚起反對黑色暴力、守護美好家園的強大民意，支持《禁蒙面法》，並向外界展示香港真實的聲音，維護香港的良好對外形象。



黃英豪介紹說，本次聯署的參加對象，是擁有香港身份證的香港居民（包括永久及非永久居民）。主辦方會根據相關法例，盡力保護市民私隱。參與聯署者提供的個人資料只會用於此次聯署。同時，也會在後台運用相關科技手段，進行必要的覆核，並根據既定的規則，剔除無效或重複的聯署。



三公務員團體譴責暴徒



至於此次聯署的參與目標人數，黃英豪表示，大聯盟並沒有設定具體目標，根據上次大聯盟發起的網上聯署，有90多萬市民參與的情況看，他相信會有更多市民將通過這種方式，積極表達自己的聲音。大聯盟也將採取多種形式，包括動員360多個支持團體的成員全面參與。



另外，政府人員協會、國家行政學院香港同學會、香港公務員總工會三個公務員團體發表聯署聲明表示，暴徒在蒙面的情況下，暴力程度不斷升級，故全力支持《禁蒙面法》，呼籲全體會員、社會各界及廣大市民，堅決反對和抵制暴力，與暴徒割席，並要求政府各執法部門，全力有效執行《禁蒙面法》。聯署網址：https：／／safeguardhongkong.hk



（來源：大公報）