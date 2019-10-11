土對敘北部庫爾德武裝開戰　法德英紛紛譴責

中評社北京10月11日電／土耳其總統埃爾多安9日在推特上宣布，土耳其軍隊及其支持的敘利亞反對派武裝已對敘北部的庫爾德工人黨展開代號為“和平噴泉”的軍事行動。他說：“我們的任務是阻止恐怖組織在土耳其南部邊界上建立通道，並為該地區帶來和平……我們將維護敘利亞的領土完整，並幫助敘難民重返家園。”敘利亞外交部9日強烈譴責土耳其的入侵行為，表示將用一切合法手段對抗土耳其。敘政府還表示，庫爾德武裝要為此負責，因為這些後果是他們依賴美國政府造成的。



據俄羅斯衛星通訊社報道，在埃爾多安宣布展開軍事行動後，土耳其軍隊隨即對敘利亞邊境小鎮展開空襲。庫爾德武裝領導的“敘利亞民主軍”點燃了哈塞克省的幾處油田，並對土耳其努賽賓地區發射6枚火箭彈進行反擊。“我們不允許他們踏上我們的領土。我們已經打了七年，不在乎再打七年。”據《紐約時報》9日報道，“敘利亞民主軍”總司令科巴尼說，他們對白宮“不支持、不參與”土耳其軍事行動的聲明表示失望。他呼籲美國民眾向特朗普施壓，阻止土耳其發動可能導致大屠殺的進攻。



“邊境的居民開始離開他們的家園，流離失所的浪潮正在到來”，阿聯酋“阿拉比亞”電視台9日報道稱，據敘利亞人權觀察組織掌握的最新消息，為逃避戰火，位於敘利亞北部邊境的泰勒艾蔔耶德鎮居民已攜家帶口，踏上背井離鄉的苦難歷程。



不過，據中東媒體報道，美國對土耳其對敘展開的軍事行動，基本上是“睜一只眼，閉一只眼”。土耳其眼下大兵壓境，大有清剿敘北部庫爾德武裝力量之勢，同時也有以此向美國施壓，並擴大在地區事務中的發言權和影響力的戰略考量。



為何土耳其如此強硬，而美國卻在24小時內兩次反覆？“今日俄羅斯”電視台8日稱，為“從敘土邊境撤軍”辯解後不到24小時，美國總統特朗普便威脅要“摧毀”土耳其的經濟，然而，數小時後特朗普再次“變臉”，對美土關係及兩國貿易大加稱讚，試圖淡化不久前他對土耳其做出的敵對言論。《華盛頓郵報》稱，特朗普圍繞敘利亞問題作出的決定，凸顯了他在土耳其的商業利益。他曾坦承，特朗普集團在土耳其有商業經營活動。



對於美方矛盾的態度，土耳其並不買賬。英國《衛報》9日稱，特朗普已將打擊“伊斯蘭國”的旗幟交給土耳其。土耳其副總統奧克塔伊表示，土耳其不會屈服於任何威脅，“在國家安全方面，我們自己決定自己的道路，同時我們也會為自己設限”。他還說，在敘利亞北部建立安全區的時機已經到來。此外，土耳其議會8日通過決議，將在敘利亞和伊拉克進行的軍事行動任務期限再延長一年，至2020年10月30日。



英國廣播公司（BBC）8日報道稱，沒有任何跡象表明土耳其會改變建立“安全區”的計劃。對於敘利亞一側的平民和難民來說，即使攻擊規模有限，也可能會造成大規模的流離失所。



土方的強勢引起國際社會的普遍關注。俄外長拉夫羅夫9日表示，敘北部所有問題應通過敘政府與庫爾德武裝代表之間的對話來解決。他說：“俄方將盡一切努力讓庫爾德人和大馬士革之間進行對話。”



伊朗總統魯哈尼9日也建議敘庫爾德武裝與敘政府軍聯合，並強調敘利亞才是他們的家園。同時，法國、德國和英國均對土耳其表示譴責，美國參議員格雷厄姆在推特上向埃爾多安喊話，稱美國國會將讓他付出“慘重代價”。



來源：《環球時報》