積極發展仿制藥紓解藥品短缺

中評社北京10月11日電／10月9日，國家衛生健康委官網發布《第一批鼓勵仿制藥品目錄》，共33個品種入選，囊括了多種抗癌藥、罕見病藥物以及此前曾出現短缺的藥品等。這些入選品種主要為國內專利到期和專利即將到期尚沒有提出註冊申請、臨床供應短缺（競爭不充分）的藥品，旨在引導企業研發、註冊和生產。



據了解，仿制藥是指與商品名藥在劑量、效力、作用以及適應證上相同或趨同的一種仿製品。目前世界上將有150種以上總價值達340多億美元的專利藥品保護期到期，到期後，其他國家和制藥廠即可生產仿制藥。之所以要鼓勵生產仿制藥，根本原因在於正版原研藥價格昂貴，特別是一些治療各種癌症的靶向藥物，仿制藥價格則低很多。



網民“張樹民”說，很多仿制藥投入市場後，因為費用比原研藥便宜很多，對於患者來說，肯定是一件好事，能夠減輕他們的經濟負擔。對於醫生來說，會根據不同人群的實際情況，選擇不同的藥物，有了仿制藥，也多了一種選擇。



網民“張晴”認為，希望國家有關部門能夠出台相關政策，在藥企研發、仿制過程中開辟“綠色通道”，包括加快審批，讓企業盡快能夠投入研發、投入生產等。



網民“邱少華”認為，國家層面對仿制藥的重視，以及種種仿制藥替代現象的出現，意味著我國藥品市場價格將進入一個下降通道。當然，仿制藥並不是山寨藥，在國際市場上，各國對仿制藥都有著同樣嚴格的要求，我國的仿制藥水平與美日甚至印度都有不小差距，需要利用政策和市場的力量，合理推動仿制藥發展和水平的提升。



還有網民表示，通過多渠道降低居民用藥價格，解決看病貴問題，需要持續推行。因為看病這一重要民生問題緩解了，既能降低居民生活負擔，還能為降低企業醫保費率打開空間，從而減輕企業負擔，可謂一舉多得。



（來源：經濟參考報）