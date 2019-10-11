中評社北京10月11日電／日前國務院發布相關稅費調整改革推進方案，其中後移消費稅徵收環節備受關注。分析人士指出此項改革十分必要，將提高地方政府促進消費積極性。



雖然具體調整目錄並未確定，白酒行業未被方案提及，但消息一出，向來對政策十分敏感的白酒行業立馬感受到一絲寒意。10月10日開盤A股白酒公司全線下跌，白酒將被納入調整範圍也成為一致預期，分析人士還指出白酒行業的消費稅或將增加322～515億元。



另外，對於消費稅後移衝擊波，多數市場人士認為，高端白酒以及相關行業的頭部公司影響有限，甚至受益，而政策對中小企業和二三線公司的影響則相對較大。



後移消費稅受關注



10月9日，國務院對外印發《實施更大規模減稅降費後調整中央與地方收入劃分改革推進方案》（簡稱“方案”）。



改革措施主要有三個方面，保持增值稅“五五分享”比例穩定、調整完善增值稅留抵退稅分擔機制、後移消費稅徵收環節並穩步下劃地方。



從三項改革措施來看，前兩項重在穩定預期、均衡分擔，第三項消費稅下移地方則側重充實地方收入，屬於增量改革部分。



據了解，消費稅屬於中央稅，是我國除了增值稅、企業所得稅、個稅外的第四大稅種，在稅收結構中占有重要地位。數據顯示，2018年國內消費稅收入達10632億元，占當期稅收收入的約6.8%。

