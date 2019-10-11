貴州地震局王尚彥被開除黨籍和公職

中評社北京10月11日電／日前，中央紀委國家監委駐應急管理部紀檢監察組、貴州省紀委監委對貴州省地震局原黨組書記、局長王尚彥嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，王尚彥違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查，發表不當言論；違反中央八項規定精神，違規多占住房，違規公款購買茅台酒，違規收受下屬禮金；違反組織紀律，公開發表威脅舉報人的錯誤言論；違反廉潔紀律，虛報冒領科研課題經費；違反工作紀律，在貴州省地震局事業單位人員考錄中洩露試題及答案，違規設立“小金庫”；違反生活紀律；違反國家法律法規，利用職務便利非法占有公共財物，涉嫌貪污犯罪；利用職務便利挪用公款歸個人使用，涉嫌挪用公款犯罪。



王尚彥身為黨員領導幹部和國家公職人員，理想信念喪失，紀律意識淡薄，嚴重違反黨的紀律，涉嫌違法犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經中國地震局黨組會議研究，決定給予王尚彥開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。



王尚彥簡歷



王尚彥，男，漢族，1961年10月生，陝西西鄉人，在職博士研究生學歷，1978年12月參加工作，1998年12月加入中國共產黨。2008年9月，任貴州省科學技術廳黨組成員、貴州省地震局局長（副廳局級）；2016年4月，任貴州省地震局黨組書記、局長（正廳局級）；2018年8月，被免去貴州省地震局黨組書記、局長職務。



（來源：貴州省紀委監委）