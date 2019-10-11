火箭隊公關阻止哈登回答CNN提問，NBA道歉了

(麥克法蘭提問/現場視頻截圖) 中評社北京10月11日電／當地時間10月10日，火箭隊在東京舉行的記者會上，美國有線電視新聞網（CNN）主播就莫雷事件提問火箭球星詹姆斯·哈登與拉塞爾·威斯布魯克，然而還沒等兩人回答，火箭隊媒體公關就出面叫停了提問。



CNN10日在報道中以實錄的方式還原了當時的場景



當天在日本東京，哈登與威斯布魯克出席賽後記者會：



CNN主播克里斯蒂娜·麥克法蘭（Christina Macfarlane）：NBA一直是一個以球員與教練能夠公開談論政治與社會事務而自豪的聯盟。我只是想知道在經歷了本周的事件與我們所看到的後果之後，你們（兩人）是否對將來以這種方式說出自己的想法有不同看法？



根據現場視頻，記者提問話音剛落，火箭隊公關就出聲打斷。儘管被CNN再次點名，哈登只是看著，沒有回答提問。



CNN10日描述，麥克法蘭當天提問哈登與詹姆斯，但兩人都未被允許回答麥克法蘭的問題，即他們未來是否願意在政治與社會問題上“暢所欲言”。



在火箭隊總經理莫雷上周在推特上發表涉港不當言論後，NBA目前正面臨來自中國的強烈反彈。CNN認為，儘管莫雷後來删掉了涉事貼文，但NBA的幾乎所有來自中國的官方合作夥伴都暫停了與NBA的關係，因此NBA仍在努力應對此事所造成的影響。



CNN提到，特別是哈登，他似乎很樂意回答這個問題，但還是被媒體公關攔下了。後來火箭隊的一名媒體關係雇員告訴CNN，球員沒有回答這一問題的原因是他們已經就這一問題回答多次。