民調落後　韓陣營：調整節奏目標十月底前打平

中評社台北10月11日電／韓國瑜近日民調落後，韓北辦副執行長孫大千今天說，他們早預料到這個結果，因此已擬定策略，目標在10月底前就會打平差距，韓將積極爭取年輕、經濟選民的支持，以及啟動全台競選行程，相信最後可以獲勝。



中央社報道，國民黨“總統”參選人韓國瑜北部辦公室副執行長孫大千上午接受廣播專訪，針對韓國瑜民調持續落後蔡英文，孫大千說，韓陣營在9月16日鴻海創辦人郭台銘宣布不選之後，就預料到會有民調落後的結果。



孫大千進一步解釋說，郭柯結盟解體之後，台北市長柯文哲拉走的10%中間、泛綠選票，馬上就歸隊到蔡英文陣營，而郭台銘帶走的5至8%淺藍選民卻不會回來，因為郭選擇的是出走、離開國民黨，郭的支持者有的失望、氣憤，可能都還需要沉澱。



孫大千說，在這一來一回下，韓蔡民調就差了10%，但支持者不需要擔憂，從三人參選模式到一對一對決的選戰節奏，需要一點時間調整，他們目標在10月底前打平差距。



主持人詢問，是否還會爭取郭台銘的支持，孫大千說，這場選戰不單只是韓蔡對決，更是熱愛“中華民國”和消滅“中華民國”之爭，他們很清楚要打贏選戰，一定要結合所有熱愛“中華民國”的人，不過，他們不會主動給郭台銘壓力，希望時間可以讓一切沉澱，相信以郭台銘的高度和智慧，會知道怎麼選才可以保護這面“國旗”。