環保人士圖“佔領”倫敦機場失敗

警方10日將“反抗滅絕”組織成員從倫敦城市機場清走\路透社 中評社北京10月11日電／綜合法新社、路透社報道：英國環保組織“反抗滅絕”的一百多名示威者，10日試圖“佔領”倫敦城市機場，被倫敦警察清走。



從10月7日開始，“反抗滅絕”啟動了全球範圍的示威活動，造成倫敦、柏林、悉尼多地交通癱瘓。有示威者用膠水把自己黏在行人路上，或者用鐵鏈將自己跟汽車鎖在一起。在過去三天，倫敦警方已進行了800多次逮捕行動。



該組織表示，10日起仿效“香港模式”，佔領倫敦城市機場三天，以抗議該機場的擴容計劃。從早上上班時間開始，數十人在機場附近的地鐵站開始靜坐，圍堵外部進入機場的道路以封鎖機場。其間，一名穿棕色西裝的示威者穿過鐵絲網，爬上了城市機場東部入口的樓頂，也有人佔領了入口路面和客運大樓內部。警方後來將這一百人全數拖走。



除了干擾機場，10日早上一班從倫敦飛往愛爾蘭首都都柏林的航班，也因為一名乘客在飛機準備起飛時起身，發表有關氣候問題的演講，客機被迫折返登機口，延遲兩小時起飛。該名乘客後來被帶走。



另外，倫敦大都會警方當天罕見地使用了1986年的公共秩序法，禁止示威者妨礙公共秩序。警方聲明稱，“與‘反抗滅絕’組織的‘秋季起義’行動有關的集會活動，必須在特拉法加廣場舉行，且只限於行人區。不遵守上述規定的人士，將會被逮捕及檢控。”



為阻止抗議者進入航站樓，倫敦城市機場也規定，從10日到13日，所有乘客都必須出示登機牌才能進入航站樓。但“反抗滅絕”組織表示，如果抗議者無法進入航站樓，他們將佔領機場附近的港區輕軌站。



（大公報）