93部電影競爭奧斯卡最佳國際影片獎

中評社北京10月11日電／奧斯卡最佳外語片今年開始就不叫外語片了，改名為“國際影片獎”。獎項名字改了，但大家的“申奧”熱情不改。今年共有93個國家和地區派出代表電影“申奧”，中國台灣地區“申奧”電影是《誰先愛上他的》，中國香港則派出《掃毒2天地對決》，而《哪吒之魔童降世》（下稱《哪吒》）則是今年中國內地選送的電影。中國內地自1979年《阿凡提》，到去年《邪不壓正》，一共選送過32部電影（內地並沒有年年都送電影“申奧”），當中有兩部電影最終成功獲得奧斯卡最佳外語片提名，而且都是張藝謀導演的，分別是1991年的《菊豆》和2003年的《英雄》。



每年那麼多部來自全球各地的佳作，奧斯卡外語片獎也就只有5個提名名額，競爭激烈程度可想而知。《哪吒》能不能在93部電影中進入前5強，只能等92屆奧斯卡提名名單公布才揭曉。



在這之前，大家也可以關注《哪吒》的“對手”們，當中可有不少已經有國際大獎傍身的佳片“勁敵”。



《寄生蟲》（韓國）



韓國今年“申奧”的電影是奉俊昊導演的《寄生蟲》。這部電影被普遍認為最有機會躋身最終提名名單。因為這部電影的口碑和熱度，從5年的法國戛納電影節到上個月剛結束的多倫多電影節，一直在持續走高。



《寄生蟲》今年8月開始，也在內地影迷群體中引爆了討論熱潮。這部電影講述的是韓國一個貧窮、無業的四口之家，父母子女四人相繼獲得進入一個富人家庭工作後，一連串意想不到的事情相繼發生，所有人的人生都往失控方向狂奔的寓言式故事。這部電影在今年戛納電影節斬獲最大獎金棕櫚大獎。而在歐洲三大電影節中，柏林電影節的最佳影片《同義詞》沒有代表以色列“申奧”，威尼斯電影節的最佳影片是美國電影《小丑》，不能申報“外語片”，今年也只有戛納的最佳影片《寄生蟲》“申奧”。

