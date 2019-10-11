屯院闢謠：被捕孕婦檢查時無警在場

中評社香港10月11日電／據大公報10月11日報道，縱暴派造謠播謠手法層出不窮，為洗白暴行，更不斷製作假新聞嫁禍警隊。本周一（7日），一名19歲孕婦於屯門兆康站涉嫌刑事毀壞及非法集結被捕，送院檢查期間，男警被指控曾闖入產房看守孕婦。屯門醫院昨發聲明澄清，該孕婦在產房內的獨立檢查間內接受檢查期間，並無醫護以外的人士在場。警方強調尊重被捕人私隱，兩名警員一直在外看守，並無進入房間，其後已安排女警接替看守。



屯門醫院發言人昨澄清，由於該名孕婦由警察帶同入院，男警在護士及職員陪同下，曾到獨立檢查間與孕婦核對資料，完成後馬上離開檢查間，在產房內的家屬等候區等候。



警方表示，因應有其他留院孕婦表示關注有男性警務人員出現，已即時安排女性警務人員接替。重申有既定程序看守被捕人，亦一直尊重個人私隱。



“黃媒”播謠抹黑警隊



縱暴派近日針對警方發動鋪天蓋地的謠言攻勢，子虛烏有的消息包裝得言之鑿鑿，昨日網上再流出最新一則謠言，“黃媒”電台主持人潘小濤在個人Fb轉發兩張來自通訊群組的截圖，指有建築署的工程人員在警察宿舍外，被休班警截查時按地制服受傷，更謂“政府人員協會”去信警務處投訴。政府人員協會會務顧問孫名峯向《大公報》表示，經查證後並無此事，該會未曾發出該段聲明。



（大公報）