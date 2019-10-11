德司法部長稱9日槍擊事件為極右翼恐襲

中評社北京10月11日電／德國司法部長克里斯蒂娜·蘭布雷希特10日說，德國東部城市哈雷9日發生的槍擊事件是由嫌疑人單獨製造的“極右翼恐怖襲擊”，右翼極端主義正成為德國最大的安全威脅之一。



根據德國聯邦總檢察院提供的消息，9日槍擊事件的犯罪嫌疑人現年27歲，持有右翼極端主義觀點，案發時他攜帶了4件武器和4公斤炸藥，試圖用槍打開當地猶太教堂鎖住的大門，殺死教堂內人員。失敗後，他開槍打死2人、打傷2人，並在網上直播行凶過程。在逃跑途中他被警察逮捕，嫌犯目前面臨兩項謀殺指控和多項企圖謀殺指控。



德國總統施泰因邁爾10日在槍擊現場譴責這一罪行，德國總理默克爾當日在紐倫堡一場活動上說，對此事感到“震驚和悲痛”。她表示對右翼極端主義“零容忍”，將採取所有符合憲法的措施予以打擊。



分析人士認為，2015年歐洲難民危機爆發後，超過100萬難民湧入德國，導致了右翼民粹主義勢力上升，是近年來右翼極端主義和排外主義抬頭的一個重要原因。



右翼民粹主義政黨選擇黨如今已成為德國第三大政黨，在經濟發展程度較差的德國東部地區，包括槍擊事發地哈雷所在的薩克森－安哈爾特州，該黨的支持率更高。德國內政部長澤霍費爾10日表示，德國選擇黨是“精神上的縱火犯”，指責該黨導致了右翼極端主義勢力的抬頭。



（來源：新華網）