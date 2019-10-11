習近平在尼泊爾媒體發表署名文章

中評社北京10月11日電／10月11日，在對尼泊爾進行國事訪問前夕，國家主席習近平在尼泊爾《廓爾喀日報》、《新興尼泊爾報》和《坎蒂普爾日報》發表題為《將跨越喜馬拉雅的友誼推向新高度》的署名文章。文章如下：



將跨越喜馬拉雅的友誼推向新高度



中華人民共和國主席 習近平



應班達裡總統邀請，我即將對友好鄰邦尼泊爾進行國事訪問。這是我第一次訪問尼泊爾，但尼泊爾對我來說並不陌生。這裡壯美秀麗的山川、獨具特色的文化，令我心向往之。我多次會見訪華的尼泊爾領導人，同他們結下了深厚友誼。我期待著踏上這片神奇的土地，同尼泊爾朋友暢敘友情，共話合作，規劃兩國關係發展新藍圖。



中尼山水相連，世代友好。1600多年前，中國高僧法顯、尼泊爾高僧佛馱跋陀羅互訪對方國家，合作翻譯了流傳至今的佛教經典。中國唐代時，尼泊爾尺尊公主同吐蕃贊普鬆贊幹布聯姻，高僧玄奘到訪釋迦牟尼誕生地蘭毗尼並留下珍貴文字記錄。元代時，尼泊爾著名工藝家阿尼哥率工匠來華，主持修建了北京妙應寺白塔等宏偉建築。這些友好佳話，激勵著兩國人民世世代代相知相親、攜手前行。



1955年中尼建立外交關係以來，兩國始終相互尊重、相互信任、相互支持，成為鄰國間平等相待、友好合作、互利共贏的典範。



－－中尼是互尊互信的好朋友。雙方在和平共處五項原則基礎上順利劃定了兩國邊界，使巍峨的喜馬拉雅山成為連結兩國的牢固紐帶。雙方在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持。尼方堅定奉行一個中國政策，不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華活動。中方堅定支持尼泊爾維護國家主權、獨立、領土完整，支持尼方探索符合本國國情的發展道路。

