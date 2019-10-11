社運團體企圖霸占倫敦機場　抗議氣候變遷

中評社香港10月11日電／環保倡議人士今天試圖“霸占”鄰近倫敦全球金融樞紐的倫敦城市機場（London City Airport），一名氣候變遷抗議者貼附在機頂上，另一人則試圖以全球暖化的演說延誤班機。



倫敦警察報告，他們在倡議團體“反抗滅絕”（Extinction Rebellion）過去4天發起的抗議中逮捕超過1000人。這個團體已發動全球行動，範圍從雪梨直到紐約。他們至今在英國最大規模的行動中，有數百人試圖包圍倫敦城市機場，抗議管理階層的擴張計劃。



法新社記者看到身穿制服的工作人員或扛抱、或押送地將約100名示威民眾從主要入口外帶走。



有名身穿棕色上班服裝的男子爬過鐵絲網，到這個倫敦東部機場的入口屋頂上，下來後遭警方帶走。



數十人則在上午通勤時間於附近火車站靜坐。



中央社援引報道，在數十名警察在場下，約有100名抗議民眾集結，退休男子菲力普斯表示：“我決定過來加入他們，因為我認為他們有正當理由。人們飛來飛去，而地球承擔的代價是令人無法想像的。”



機場及愛爾蘭航空公司（Aer Lingus）人員表示，在準備起飛之際，一名乘客起身發表有關氣候的演說後，讓上午飛往都柏林的班機延誤近兩小時。



倫敦城市機場發言人表示，依據國際飛航安全規定，機長行使逮捕旅客的權利。



倫敦都會區警察局副局長泰勒表示，有人試圖採取“有趣行動”中斷航班。他在影片訊息中表示：“一名男子把自己貼附在機頂上。他現在當然被帶走了，我們在此的警務行動仍持續進行。”



英國媒體指認，這名男子為2012年的倫敦帕運自行車銅牌選手布朗（James Brown）。



半盲的布朗在英國航空公司（BA）機頂上的自拍影片在社群媒體上瘋傳，他在影片中表示：“我不知道我是怎麼上去那的。”他在關閉鏡頭前表示：“我不知道我又要怎麼下去。”



從7日開始，“反抗滅絕”帶領長達兩週的全球行動，導致世界各地城市的部分交通停擺。組織成員封鎖俯瞰德國國會大廈（Reichstag）的柏林橋樑，而羅浮宮博物館（Louvre Museum）外的道路也無法通行。