韓國為何熱衷“記者題材”

中評社北京10月11日電／由日本導演藤井道人執導、韓國演員沈恩京和日本演員鬆阪桃李主演的劇情電影《新聞記者》即將於17日登上韓國大銀幕，本片作為“記者題材”電影備受韓國媒體關注。



《新聞記者》改編自日本《東京新聞》女記者望月衣塑子的同名紀實小說，講述一名普通記者揭露真相的過程中與年輕精英官僚間發生的糾葛。本片今年6月在日本上映後，起初僅在143家電影院放映，卻在不到一個月的時間裡吸引33萬人次觀看，票房收入更是突破4億日元（約合2700萬元人民幣）。韓聯社9日稱，由於影片劇情與日本首相安倍晉三2017年2月的“拿地門”相似，在日本引發不小的反響。



在韓國，以記者視角揭露社會現實問題的影視作品不在少數。其中，由記者直接記錄、執導或拍攝的新聞紀錄片電影是最直接的表現形式。2016年上映的紀錄片電影《自白》是韓國記者崔盛浩在韓國、中國、日本和泰國四個國家經過長達40個月的尋訪，揭秘上世紀60年代韓國間諜機關製造冤假錯案的真實故事。2017年上映的電影《共犯者們》則講述李明博政府時期官官相護、官商勾結現象，當時韓國政府利用韓國KBS、MBC等電視台操縱輿論、欺騙大眾。今年11月在韓上映的第20屆全州國際電影節“紀錄片獎”獲獎作品《勞而無獲》，是由韓國記者金炳基執導，主要講述李明博政府時期“四大江工程”相關新聞並揭露政府謊言，影片劇本由過去12年間他所在媒體的記者和韓國普通市民共同撰寫。



韓國《今日媒體》稱，“記者題材電視劇”的成功要素是現實性。在韓國，“記者題材電視劇”收視率也曾經歷長期低迷，播出後未能得到持續關注。而2014年韓國SBS電視台推出的電視劇《匹諾曹》由於真實地展現記者職業倫理矛盾收獲較高人氣，從而打破這一局面。此外，《治愈者》（2014年）《操控》（2017年）《迷霧》（2018年）等同題材電視劇開播後也受到韓國觀眾喜愛。韓國SBS電視台稱，該類題材影視作品的大量出現並收獲較高關注度，很大程度上與當前社會背景有關，每當有重大社會事件發生時，該題材影視作品就會站在社會矛盾與分裂的最前線。



（來源：環球時報）