李雲迪：在國外演奏中國作品　很自豪

中評社北京10月11日電／“對我來說，這是最好的生日禮物。”10日，中國鋼琴家李雲迪館被授予波蘭至高“榮耀藝術”文化勛章金質獎章，成為第一位獲此殊榮的中國鋼琴家。



波蘭榮耀藝術勛章於2005年設立，是波蘭文化與民族遺產部頒發給個人或機構的藝術類勛章，以表彰其對波蘭文化和民族遺產做出的傑出貢獻和保護。李雲迪與波蘭的緣分，可以說是始於鋼琴、始於肖邦。2000年，李雲迪代表中國參加第十四屆肖邦國際鋼琴比賽並獲得金獎，成為獲此殊榮的第一位中國鋼琴家，年僅18歲的他也成為該比賽舉辦70多年來最年輕的冠軍得主。談到自己與肖邦的緣分，李雲迪告訴《環球時報》記者：“肖邦創作了無數有代表性的鋼琴作品，特別是他音樂當中體現的對祖國的深情與熱愛，我是非常欣賞，也非常尊敬的。”



今年李雲迪的重頭戲將放在世界巡回獨奏鋼琴音樂會上。包括上海、重慶、深圳等國內60多個城市，以及洛杉磯、溫哥華、墨爾本等40餘座海外城市都將陸續奏響肖邦的音樂。除了密集的演出行程，李雲迪還“解鎖”了新的身份——鋼琴教師。他的大師班課程場場爆滿，也成為社交網站上的議論焦點。一條李雲迪在學生肩膀上打拍子的視頻被眾多網友轉發，學過鋼琴的網友紛紛留言，戲稱“仿佛看到當年的自己”。



“我其實是個比較嚴厲的老師，”李雲迪這樣評價自己作為教師的角色，“我覺得學習鋼琴對孩子們來說是一件特別好的事。他們能夠在音樂當中得到快樂，在練習的過程中學會解決各種各樣的困難。”



今年正值新中國成立70周年，也是中波建交70周年。從小在世界各地巡回演出的李雲迪，越來越感受到中國在世界上的影響力正不斷擴大。“特別是在國外，當我演奏中國作品的時候，那種民族自豪感是油然而生的。”他表示自己今後也會致力於在中國宣傳肖邦，同時把中國的音樂帶到波蘭，讓更多中波人民了解彼此的音樂文化，促進雙方在音樂領域的交流和發展。



（來源：環球時報）