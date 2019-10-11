經濟基本面回暖 人民幣盤中逾600點反彈

中評社北京10月11日電／10日，人民幣兌美元匯率走高。離岸人民幣一度從日內低點反彈超600點，在岸、離岸人民幣最高均摸至7.10一線，為近期少見。分析人士指出，寬鬆預期打壓美元，為包括人民幣在內的非美貨幣反彈營造有利氛圍。另外，人民幣反彈也反映了市場對中國經濟走穩的預期。中長期來看，人民幣貶值風險有望收斂，走勢保持總體穩定仍是大趨勢。



盤中大幅反彈



10日，離岸、在岸人民幣盤中雙雙跳漲。離岸人民幣上演過山車行情，日內振幅超600點。在岸人民幣高開118點後急速拉升，一度漲至7.1，日內反彈280點。



人民幣兌美元匯率上漲的直接誘因是美元指數調整。美聯儲議息會議紀要顯示，決策者認為美國經濟在長期內面臨著低增長、低通脹和低利率的挑戰，這增強了市場對於貨幣政策的寬鬆預期。從全球來看，主要貨幣兌美元匯率都在拉升。此外，有機構人士表示，人民幣盤中跳漲背後，還有市場對貿易環境改善的期盼。



今年以來，人民幣匯率出現多次大幅波動。4月下旬，人民幣在1個月內從6.70跌至6.95，並在6.90附近震蕩運行了兩個多月。8月初出現近年來的最大異動，在岸、離岸人民幣雙雙“破7”。9月初，人民幣險些跌破7.20，此後反彈回7.10一線。總的來看，“破7”以後，人民幣在7.0至7.2區間內波動。



穩定匯率工具多



中銀國際認為，人民幣兌美元匯率上漲主要是中美經濟基本面在主導。一方面，中國經濟增長尤其是名義增長逐漸好轉；另一方面，美國經濟名義增長逐漸變差。



此外，中美利差處於歷史高位，人民幣資產對外資具有較大吸引力，這也是人民幣中長期走勢支撐因素之一。Wind數據顯示，截至10月9日收盤，中美10年期國債利差已超過150基點。中國外匯交易中心數據顯示，今年前三季度，境外機構投資者在我國銀行間債券市場淨買入債券超8000億元。