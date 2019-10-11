湖北張傑被開除黨籍和公職

中評社北京10月11日電／經湖北省紀委監委和黃石市紀委監委審查調查，湖北理工學院副院長、鄂東醫療集團原總院長張傑政治立場動搖，黨性原則缺失，違反政治紀律，搞兩面派、做兩面人，利用媒體宣傳標榜其個人敬業清廉形象，背後卻大肆索賄受賄，與行賄人串供堵口，對抗組織審查，不履行全面從嚴治黨主體責任，帶頭違反黨紀國法並涉嫌職務犯罪，鄂東醫療集團班子成員及下屬醫院20餘名幹部因涉嫌犯罪被查處，給黨組織造成嚴重損害和不良影響；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規收受下屬所送禮金，多次違規接受醫療器械供應商的宴請和旅遊活動安排，搞權色交易；違反組織紀律，接受他人請托，違規為他人謀取人事上的利益並收受財物；違反工作紀律，違規干預和插手醫院工程項目；違反生活紀律；違規決定為民營企業提供借款和擔保；利用職務上的便利，為他人謀取利益，單獨或夥同他人索取、非法收受他人財物，數額特別巨大。



張傑嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經湖北省紀委常委會研究並報省委批准，決定給予張傑開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



張傑簡歷



張傑，男，漢族，1963年4月出生，湖北武漢人，在職博士研究生學歷，1985年3月加入中國共產黨，1985年7月參加工作。2004年9月至2008年6月任武漢大學人民醫院泌尿外科主任醫師、科教處長；2008年6月至2013年2月任黃石市中心醫院院長、黨委副書記；2013年2月至2013年7月任黃石市中心醫院（市普愛醫院）院長、黨委副書記；2013年7月至2013年12月任黃石市衛生局副局長、黨委委員，市中心醫院（市普愛醫院）院長、黨委副書記；2013年12月至2015年2月任黃石市衛生和計劃生育委員會副主任、黨委委員兼市中心醫院（市普愛醫院）院長、黨委副書記；2015年2月至2015年3月任黃石市衛生和計劃生育委員會副主任、黨委委員兼市中心醫院（市普愛醫院）院長、黨委副書記；市中醫醫院（市傳染病醫院）院長；2015年3月至2015年6月任鄂東醫療集團總院長、黨委書記；2015年6月至2015年9月任鄂東醫療集團總院長、黨委書記，中醫醫院（市傳染病醫院）院長；2015年9月至2016年5月任鄂東醫療集團總院長、黨委書記；2016年5月任湖北理工學院黨委常委、副院長（副廳級），鄂東醫療集團總院長、黨委書記。



（來源：湖北省紀委監委）