避險情緒反覆　金價上下兩難

中評社北京10月11日電／隨著資金持續流入黃金ETF，國際金價在1500美元／盎司關口的支撐反覆驗證。有分析人士認為，黃金的“黃金時代”將要到來，黃金有可能反彈至1600美元／盎司。但也有人士認為，黃金市場突破“千五”言之尚早。



資金持續流入



9月以來，金銀價格結束單邊上漲趨勢轉入震蕩，金價在1500美元／盎司關口多空反覆爭奪。目前看來，多頭略勝一籌。截至10月10日，COMEX黃金期貨主力報1514美元／盎司，國內商品期市白天收盤後，滬金期貨主力1912合約報347.7元／克，日內有所下跌，但整體仍維持偏強震蕩。



分析人士認為，目前全球央行寬鬆趨勢基本確定，美聯儲已連續降息兩次，鮑威爾在近期的講話中表示擴表；近期美國經濟數據表現不佳令市場對美聯儲10月加息的預期有所升溫。這些因素令黃金短期再度獲得支撐。此外，受到地緣因素影響，市場避險情緒回升，一定程度上支撐金銀價格。



資金持續流入黃金市場趨勢明顯。在9月金價震蕩下跌過程中，全球市場對黃金興趣不減。公開數據顯示，9月北美黃金持倉增加62.1萬噸（31億美元，占資產管理規模的4.5%），占全球黃金基金淨流入的83%；歐洲基金黃金持倉增加7.7噸；亞洲基金同期黃金持倉增加3.9噸。國內期貨市場上，9月上海期貨交易所黃金持倉量仍保持在50萬手附近的高位水平，成交量維持高位。



值得一提的是，央行在採取寬鬆貨幣政策外，其“囤金”行動亦為黃金價格帶來支撐，世界黃金協會公布的數據顯示，自年初以來各國央行淨購金量已超過400噸，是自2010年央行購金高潮以來的最高水平。