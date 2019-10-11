審核節奏加快　三公司科創板IPO申請過會

中評社北京10月11日電／上交所科創板上市委10日召開第29次審議會議，審議通過深圳普門科技股份有限公司、三達膜環境技術股份有限公司、江蘇聯瑞新材料股份有限公司3家企業的首發上市申請。進入10月以後，科創板發行審核節奏明顯加快，未來幾天，科創板上市委將於10月11日至16日密集召開4次會議審議8家受理企業的科創板上市申請。



審議會議上，上市委委員要求普門科技進一步說明開發光子治療儀所依賴技術與國內同類企業的技術優劣勢；除已披露的國內同類企業外，是否還有國內同類擁有光子治療儀產品醫療器械註冊證的企業與公司形成競爭以及光子治療儀的技術先進性、市場規模及競爭情況。



上市委審核意見要求三達膜結合行業發展情況、核心技術研發水平進一步披露無機陶瓷納濾芯及其淨水器生產線募投項目的可行性。此外，公司2019年上半年膜法水處理業務毛利率下降等問題也被關注。



聯瑞新材招股書顯示，主板上市公司生益科技直接持有公司股份2000萬股，占公司股份總額的31.02%。聯瑞新材和生益科技的關聯交易被重點關注，上市委審核意見要求聯瑞新材補充披露生益科技及其下屬公司蘇州生益、陝西生益、常熟生益等採購公司產品的實際使用或銷售情況。



（來源：中國證券報）