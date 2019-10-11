A股市場向好　股票策略受私募追捧

中評社北京10月11日電／不少私募機構借助年初A股市場漲勢取得優異業績，但也有一些踩不准節奏的私募業績表現慘淡。在四季度到來之際，私募業績排名戰進入衝刺階段。不少私募準備“奮力一搏”，也有業績表現好的私募試圖保住勝利果實。



業績表現喜人



中國證券報記者了解到，今年以來，有小型私募的數只產品漲幅超過300%，在各大第三方機構的排名中遙遙領先。據此前私募排排網的數據，前8個月私募股票策略平均錄得21.58%的收益率。



記者發現，在某第三方機構的2019年有業績披露的6295只股票策略私募產品中，僅有710只產品收益為負，占比僅為11.28%；而獲得正收益的私募業績則更為驚人，有76只產品的收益超過100%，更有私募產品依靠投資科創板、5G、融資融券等讓收益翻了10倍。



“根據朝陽永續的統計數據，今年以來全部策略都是正收益。綜合而言，表現最好的是股票多頭，收益率達37%；最差的是債券策略，今年以來收益率僅為2%。”钜陣資本投資副總監鐘恒表示，年末股票策略的業績很可能繼續維持靠前位置。



對此，廣州一私募人士告訴記者：“目前大家關注的板塊基本也都是大消費和科技，市場形成了共識。”



部分私募偏保守



值得注意的是，在巨大的勝利果實下，部分私募開始變得略微保守。前述廣州私募人士也表示，他們現在的進攻欲望並不強。