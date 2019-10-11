三季度房地產信托募集資金環比減少27.50%

中評社北京10月11日電／近日，用益信托網發布三季度集合信托市場分析報告顯示，據公開資料不完全統計，三季度房地產類信托規模占信托產品市場整體的35.84%，環比減少5.47個百分點，共募集資金1529.18億元，環比減少27.50%。監管趨嚴是下半年集合信托市場的主基調，而作為監控的重點領域，房地產信托業務短期內難以逆轉頽勢。



報告指出，從資金運用方式來看，房地產類信托變化最大，貸款類產品的數量出現較為明顯的下滑。房地產類信托產品中，貸款類產品的數量最多，監管趨嚴對此類產品的影響較為明顯。



從月度數據來看，報告顯示，房地產類信托在7月和8月下滑的情形比較突出，8月募集規模更下滑至約400億元，9月募集規模略有回升，達到455.55億元。



收益率方面，房地產信托產品的收益率較為穩定，7、8、9三個月的收益率均維持在8.27%。自5月末“23號文”出台以來，監管政策接連出台，房地產業務進入收縮的節奏。目前房地產業務監管實行的是餘額管控，且信托公司對交易對手的資質和資金實力有較高的門檻。在經歷7、8月的大幅下挫之後，9月房地產類信托募集規模有企穩的跡象，且產品平均預期收益率的走勢相對穩定。



展望未來，報告表示，房地產類信托規模收縮，但募集規模企穩。目前房地產信托面臨的監管除底層資產穿透之外，還有餘額管控，因此在部分房地產項目到期退出後，信托公司在該類業務上有一定操作空間。多個融資渠道被收緊後，房地產企業戰略有所調整，資金需求被壓縮。信托公司目前一方面可以通過真正的股權投資進入房地產市場開展直接融資業務，另一方面可以通過REITs、資產證券化的形式對存量的房地產資產進行盤活。



（來源：中國證券報·中證網）

