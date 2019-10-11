特朗普稱美方有意調停土耳其與敘庫爾德人衝突

中評社北京10月11日電／美國總統特朗普10日說，美國有意出面調停當前土耳其在敘利亞東北部對庫爾德武裝展開的軍事行動。他同時警告土耳其如行動“過線”則可能招致美國制裁。



特朗普當天下午在白宮對記者說，他希望美國可以對土耳其對敘庫爾德武裝的軍事行動進行斡旋調停。他同時表示，土耳其清楚美方底線，並暗示如果土耳其行動“過線”，美國或對土耳其實施“非常強硬”的制裁及其他金融措施。



美國國務院一名不願透露姓名的高級官員當天下午晚些時候在記者吹風會上說，美國理解土耳其的“安全訴求”，但認為土方當前做法是“犯了一個大錯誤”。該官員說，特朗普已責令國務院尋求令雙方停火的可能途徑。但如果土耳其的做法“不合適、不人道”或越過了特朗普設定的“界線”，那麼美國會讓土耳其付出“相當大的代價”。該官員並未解釋“界線”的具體含義。



10日上午，聯合國安理會就土耳其在敘東北部發起軍事行動後的局勢舉行閉門磋商。會後，美國常駐聯合國代表凱莉·克拉夫特對記者說，特朗普向土耳其政府強調，土耳其應對保護當地庫爾德居民和包括基督徒在內的其他宗教派別的少數族群承擔完全責任，保證不發生人道主義危機，同時必須保證在押的“伊斯蘭國”武裝分子繼續在押，否則將面臨“後果”。



長期以來，土耳其視敘庫爾德武裝為恐怖組織，但美國卻視這一武裝為反恐作戰合作夥伴，這讓土耳其在採取行動時頗有顧忌。6日，特朗普與土耳其總統埃爾多安通電話，白宮新聞秘書隨後發表的聲明說，極端組織“伊斯蘭國”已被消滅，美軍將從相關區域撤出。9日，土耳其軍隊對敘利亞北部的庫爾德武裝展開軍事行動。



美軍撤離敘北部的做法招致美國會兩黨不少議員反對。反對者稱這一行為背叛了曾與美國合作打擊“伊斯蘭國”的盟友敘庫爾德武裝，不僅有損美國公信力，還可能對中東地區反恐鬥爭帶來不利影響，讓“伊斯蘭國”有機可乘、卷土重來。有美國媒體直言，美國突然宣布從敘利亞東北部撤軍，相當於給土耳其軍隊進入敘境內打擊庫爾德武裝“開綠燈”，這無異於將過去幾年來與美軍並肩作戰打擊“伊斯蘭國”的庫爾德武裝送入土耳其軍隊的“虎口”。



（來源：新華網）