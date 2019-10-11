衛健委：鼓勵保險機構開發商業醫養保險

中評社北京10月11日電／10月11日上午，國家衛生健康委員會召開專題新聞發布會，介紹“敬老月”活動有關情況並答記者問。



就醫養結合的相關問題，國家衛生健康委老齡健康司司長王海東表示，下一步將印發《關於深入推進醫養結合發展的指導意見》，並圍繞文件落實開展以下幾項工作：



第一，加強社區和農村醫養結合的補短板工作。社區方面主要是依托社區醫療衛生機構、鄉鎮衛生院和社區養老設施、敬老院等，從內部改建擴建一批社區的醫養結合服務設施，重點為社區的失能老年人提供便利可及的醫養結合服務。農村方面則主要探索和推動鄉鎮衛生院和敬老院、村衛生室和農村幸福院的統籌規劃，毗鄰建設，直接醫養結合。



第二，進一步提高醫養結合的服務質量。一是要深化醫養簽約服務，這是醫養結合的重要途徑，養老機構和周邊的醫療機構進行簽約合作，為入住老年人提供醫療衛生服務。要規範簽約、深化簽約，醫養結合機構當中的符合條件的醫療機構可以和簽約的醫療機構建立轉診關係，給老年人提供更加便利的醫療衛生服務。二是要規範醫養結合服務機構的管理，近期出台醫養結合服務機構的管理指南和服務指南。同時，制定醫養結合服務機構的監管和考核辦法，加強對服務質量的監督檢查。三是強化醫養結合信息化支持，依托已有的健康信息平台和養老信息平台，建設智慧健康養老服務體系，提高智能化水平。



第三，進一步加大對社會辦醫養結合機構的支持力度。醫養結合機構中的社會辦醫養機構，符合條件的也要享受社會辦醫的各項支持政策。還有稅費的優惠政策，面向社區提供日間照料、康復護理的醫養結合機構，享受稅費優惠政策，以及水電氣熱的價格優惠政策。



加強土地保障。王海東表示，土地一直是制約醫養結合發展的堵點問題。下一步將在不改變土地規劃的前提下，允許利用城鎮的空閑商業用地、辦公用地、校舍廠房開展醫養結合服務，而且給五年的過渡期，五年內可以依然保持原來的土地使用性質，拓寬融資渠道。鼓勵各類金融機構不斷地開發創新金融服務產品，拓寬醫養結合的融資渠道。加強保險對醫養結合的支持，只要是符合條件的盡快納入基本醫保。會同相關部門繼續積極推動長期護理保險試點，鼓勵保險機構進一步開發適合老年人的商業醫養保險。



（來源：新京報）