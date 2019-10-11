分析：英國軍體很發達，但為何不參加軍運會？

中評社北京10月11日電／第七屆世界軍人運動會將於10月18日在武漢開幕，將有來自100多個國家的現役軍人參加首次在中國舉辦的盛會。但你可能想不到，作為擁有悠久軍事體育歷史的英國不會參加這次比賽，因為英國不是國際軍體理事會（CISM）的成員。



軍運會是由CISM組織的比賽，CISM現在一共有140個成員國，其中歐洲42個，歐洲只有8個國家不是會員，其中主要是梵蒂岡、聖馬力諾、安道爾等小國，英國不是會員就顯得很不正常。其中的原因還得從CISM的成立時說起。



1946年2月，盟軍體育理事會（AFSC）在德國法蘭克福成立，包括英國、美國和蘇聯都是創始會員國。AFSC成立後不久，就舉行了足球錦標賽，英國隊在這一年的11月3日在柏林的奧林匹克體育場以6：3擊敗捷克斯洛伐克隊獲得冠軍，包括小組賽在內，英國隊一共踢了5場比賽，進了33個球，失3球，優勢明顯。



然而，就在大家準備第二年比賽的時候，1947年6月，美國和英國宣布退出AFSC。希臘軍體歷史學家摩斯科普羅斯博士在一份研究報告中說，英美退出是因為“各自國內原因和財政條件的限制”。美方退出是因為收到了國內的“命令”，要求美軍不得在德國美方占領區外參加體育比賽。鑒於英國和美國的密切關係，英國退出也應該是類似的理由。之後冷戰氣氛日益緊張，蘇聯、波蘭和捷克斯洛伐克也相繼退出。



從1946年到1948年，AFSC舉辦了11個大的比賽，其中包括足球、田徑、游泳、擊劍、越野和軍事五項。1948年2月，AFSC第六次全會在法國尼斯舉行，與會國只剩下丹麥、比利時、法國、盧森堡和荷蘭，他們決定成立一個新的組織，這就是國際軍事體育理事會（CISM），並確定了“通過體育運動加強友誼”的格言。1951年，美國加入CISM，蘇聯隨後率領社會主義陣營的國家成立了一個社會主義盟軍體育委員會（SKDA）的組織，這兩大軍體組織在冷戰時期也進行了很多的合作，1991年，隨著冷戰結束，SKDA正式並入CISM。

