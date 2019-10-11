“立委”拚選舉瘋直播　軟硬議題五花八門

中評社台北10月11日電／2020大選將至，尋求連任的“立委”或想搶進“國會”的“立委”參選人大量在臉書瘋直播，有“立委”“軟硬兼施”提供柔與政治議題，也有“立委”用臉書經營主流媒體不會給太多篇幅的軟性議題。



民進黨“立委”趙天麟的臉書粉絲專頁，按讚人數超過18萬人，直播內容可說是“軟硬都有”，舉凡日前陪同蔡英文出訪、“立法院”委員會，還有許多親子、藝文活動現場開直播。



趙天麟接受中央社記者訪問時說，希望自己的臉書介面能有一種“真人實境”的感覺，因為工作的關係，在很多場合可能會被安排很好的位子，因此用直播的方式，讓網友與支持者可以看到第一手的資訊。



不過，趙天麟表示，雖然直播是主要宣傳管道之一，但他也沒有放棄傳統宣傳方式，例如他要舉辦親子活動，就會用臉書進行宣傳，也會針對舉辦活動的地區周邊投遞紙本文宣，加上掃街、宣傳車或是跟里長互相合作等，虛擬與實體交叉運用，更添效果。



中央社報道，民進黨“立委”何志偉認為，跟傳統文宣相比，開直播有一個“絕對臨場感”，因為沒辦法事前做太多準備作業，所以能讓民眾近距離地“感受到呼吸、看到毛細孔”，也讓選民能最真實的了解他在做什麼事。



何志偉的直播內容、態樣五花八門，包括介紹台灣藝術博覽會，或是精品咖啡館等；他說，這是自己長期深耕與互動的族群及領域，因此想透過直播，把當中的“職人精神”傳遞出去，跟社會大眾分享。對於主流媒體可能不會給太多篇幅報道的議題，何志偉希望自己能成為一個平台，幫忙媒合。