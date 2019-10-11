深交所將承辦第60屆WFE會員大會暨年會

中評社北京10月11日電／10月8日至10日，世界交易所聯合會（WFE）第59屆會員大會暨年會在新加坡舉行，全球百餘家交易所和清算機構負責人以及各界代表超300人參會。作為2020年下一屆WFE會員大會暨年會承辦單位代表，深交所總經理王建軍出席本屆大會並致辭。王建軍表示，中國正全力推動新一輪高水平對外開放，努力建設粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區，深交所改革發展各項工作都處於重要的歷史機遇期。WFE作為全球具有重大影響力的金融證券市場行業組織，是會員分享國際最佳實踐、促進交流合作的重要平台。承辦2020年第60屆WFE會員大會暨年會，是深交所認真落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》的務實舉措，也是深度參與國際金融合作、進一步擴大對外開放的重要方式。



WFE成立於1961年，總部位於倫敦，是全球交易所和清算機構國際行業組織，致力於推動維護有利於資本市場發揮功能和穩定發展的監管環境。WFE會員包括全球超過250家交易所和清算機構，交易所上市公司近48000家。本屆年會聚焦交易所如何應對全球市場環境變化、流動性偏好與市場分割、未來股票發行融資及上市趨勢等議題，各方代表進行了深入探討。



近年來，深交所與WFE各會員交易所在金融基礎設施建設、拓展互聯互通及完善跨境資本服務機制等方面務實合作，積極支持和參與中小企業發展、金融技術創新等方面的項目研究。下一步，深交所將積極做好2020年WFE年會籌備工作，深化與WFE會員交易所交流合作，加強國際最佳實踐互學互鑒，力求高標準、高水平、高效率辦會，繼續在中小企業市場建設、技術系統發展等方面貢獻中國智慧和中國經驗，持續增強服務實體經濟能力，全力服務粵港澳大灣區建設，努力建設與中國特色社會主義先行示範區相匹配的資本市場。



（來源：中國證券報·中證網）