兩家股份制銀行因資金違規流入樓市被罰

中評社北京10月11日電／銀保監會網站10日公布的兩則行政處罰信息顯示，兩家股份制銀行因資金違規流入樓市等案由被罰款逾百萬元。業內人士分析，信貸資金違規進入樓市是監管部門亂象整治的重點。



多家銀行被罰



行政處罰信息顯示，興業銀行北京分行的主要違法違規事實為，違規向房地產開發企業提供融資、違規通過同業投資規避監管指標、違規修改理財協議文本、違規向企業權益性投資提供融資、違規向普通客戶銷售投向非上市公司股權的理財產品。北京銀保監局責令興業銀行北京分行改正，並給予合計600萬元罰款的行政處罰。



上海浦東發展銀行北京分行的主要違法違規事實為，信貸資金轉存定期存單並用於開立銀行承兌匯票、違規辦理委托貸款業務、資金監控不到位導致信貸資金違規用於投資及購房、個別貸款業務管理不到位、票據業務管理嚴重違反審慎經營規則、同業投資違規通過信托通道發放土地儲備貸款、理財資金違規用於借款人支付土地出讓金、理財資金違規通過信托通道投向批准文件不全的建設項目。北京銀保監局責令上海浦東發展銀行北京分行改正，並給予合計290萬元罰款的行政處罰。



此外，浙江銀保監局8日披露的罰單顯示，中信銀行杭州分行被罰款195萬元，案由包括個人消費貸款管理不審慎、貸款資金被挪用於購房；個人消費貸款管理不審慎、貸款資金被挪用於房產公司經營；對公房地產開發貸款貸後檢查流於形式、貸款資金被挪用於購買股權等。此外，郵儲銀行杭州分行因向項目資本金比例不足的房地產開發項目發放貸款領罰50萬元。

