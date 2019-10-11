中美傳先達成匯率協議　離岸人幣曾升穿7.1

中評社香港10月11日電／中美於美國時間周四展開新一輪高級別貿易談判，此前傳出美研將早前與中國達成的匯率協議作為雙方初步協議其中一部分，並可能暫緩原定下周對中國貨加徵開稅。消息刺激人民幣早段急升，人民幣在岸價(CNY)曾升327點子，高見7.1兌1美元；離岸價(CNH)更升穿7.1，高見7.0993。但市場對談判結果仍較審慎，最後人民幣升幅大為收窄，重返7.12水平。



據星島日報報道，人民幣昨日在岸價日盤收報7.1246，僅升81點子；人民幣離岸價早段高位時曾一度飆升387點子，但其後升幅逐步收窄，截至晚上7時報7.1219，升161點子。



東方匯理銀行新興市場策略師張敬勤指出，市場對中美貿易談判的消息較為敏感，尤其這兩天雙方會進行磋商，市場本沒預期談判會有具體協議，但卻傳出上述消息，故一度刺激人民幣大升。不過，當市場冷靜下來時，始終認為中美貿易戰難於短期內獲得解決，以至人民幣升幅收窄。他料，在此背景下，人民幣於中長期仍有下行壓力，或會跌至7.2。



華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，由於市場最新憧憬中美談判有望達成部分協議，市場氣氛稍好轉，美匯指數亦跌至99以下，予以人民幣反彈空間，惟市場憧憬之餘，仍無信心中美貿易談判獲圓滿解決，預計貿易戰將會持續，故取態依然審慎，未敢高追人民幣，令人民幣午後回調。她相信即使中美達成部分協議，結果亦未許樂觀，估計人民幣升幅有限，短期較大機會在7.05至7.15區間波動，除非美國停止本月中起加徵中國貨關稅，人民幣才有望升上7算，而在最壞情況下，人民幣或見7.2。