IMF：對抗氣候變遷　碳稅是最強效方法

中評社香港10月11日電／國際貨幣基金（IMF）今天表示，全球的碳排汙染大戶國家應該一起同意課徵碳稅，未來十年每噸碳排徵收75美元（約新台幣2300元）稅金，讓氣候變遷維持在安全水平。



法新社報道，IMF呼籲即刻採取行動因應氣候變遷，但近年來，主要經濟體在對抗災難性全球暖化的預防上意見不一致，導致政策扞格。



IMF研究人員在一則部落格貼文表示：“碳稅是最強而有力且有效的工具，但前提是以公平、增進友好方式實施。”



去年爆發“黃背心”示威並多次暴力流血後，法國政府因而暫緩把碳稅提高至每噸50美元以上的計劃。同時，美國總統特朗普宣布，將退出2015年簽署的巴黎氣候協定。



據中央社援引報道，這份報告趕在IMF和世界銀行（World Bank）下週舉行年度會議前公布，IMF新任總裁喬治艾娃料將於會上敦促會員國對氣候變遷採取行動。



根據IMF今天公布的這份研究報告內容，要防止全球氣溫較工業革命前升溫超過攝氏2度，以達成巴黎氣候協定目標，碳稅是最有效的方法。加徵碳稅會提高電力、旅遊、製造、運輸和食品等碳排密集產業的成本。



目前全球平均的排放碳價為每噸2美元，想要達成巴黎氣候協定目標，需由20國集團（G20）裡的碳排大戶集體在2030年之前把碳稅提高至每噸75美元，才有可能實現。



這份報告表示，對所有國家課徵碳稅可避免讓沒有繳稅的國家“搭便車”，慷他國實施改革之慨，並讓真正實施改革國家的產業能與其他國家競爭。



但IMF研究人員承認，此舉將造成令人卻步、不均等的代價。調高碳稅至每噸75美元，將使煤炭價格超過現有的3倍。加拿大電力價格將迅速上升超過30%，澳洲電價飆漲70%至90%。根據這份報告內容，大部分國家汽油價格將上漲5%至15%。