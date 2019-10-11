中國科學家研製出微型“血栓探測器”

中評社北京10月11日電／把一塊特殊的生物材料，制成僅有正常血管十分之一厚的柔性傳感器，將其貼在血管或心臟周圍，就可在體外設備清晰記錄血栓形成初期、中期和末期全身血壓的細微變化，精準確定血栓位置。



記者11日從南京理工大學獲悉，該校化工學院馮章啟教授課題組原創的這項技術取得階段性突破，並已完成動物臨床醫學評價，相關成果近日發表在《美國化學學會·納米》（ACS Nano）上。



心血管疾病是人類健康的主要威脅之一，對這類疾病進行預測與術後跟蹤，是臨床有效診療的關鍵。然而，目前各類分子篩查和影像學技術仍缺乏精准識別功能，馮章啟課題組的新技術就試圖破解這一難題。



據論文第一作者李通博士介紹，課題組長期研究生物電子材料與納米器件，此次他們採用一種厚度僅有200微米的高效柔性納米纖維材料，它能夠精確感受壓強變化，再以電壓形式表現出來。



同時，這種材料具有優異的穩定性、敏感性以及生物相容性，課題組用它設計製造了一種柔性植入式壓力傳感器，並在動物實驗中將傳感器植入到成年豬的外周血管和心臟部位，獲得了實時、精准的血壓變化信號。



“未來，這種柔性傳感器可以在心血管手術時植入病人體內，通過無線信號發射器，病人和醫護人員在手機端就能實時了解心血管系統的病變情況。”馮章啟說，此外，這種精准“壓力計”還可用於腦顱壓、腎臟壓、眼壓等領域。



（來源：新華網）