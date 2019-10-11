中國遠望3號“小飛機”海上首飛試驗成功

中評社北京10月11日電／記者從中國衛星海上測控部獲悉，我國遠望3號航天遠洋測控船於10月9日下午在太平洋上成功進行了垂直起降固定翼飛行器——“小飛機”的釋放與回收海上首飛試驗。



中國衛星海上測控部所屬的遠望號測量船，在維修改造中新安裝了多套測量與控制設備，多頻段、多體制測控設備對崗位人員的理論水平和實操技能提出了新的更高要求，對設備日常維護、指標測試檢查、精度檢測等工作帶來了較大的挑戰。



以氣球為載體釋放信標球，是海上測控設備精度檢測的主要手段。釋放信標球時機選擇自由靈活，只要天氣條件允許即可操作；操作簡單，準備時間短；信標球飛行距離遠、高度高，跟蹤時間長。釋放信標球也存在許多缺點：成本高，信標球和氣球均無法回收再用；氣球空中飛行速度和路徑不可控，跟蹤角度無法按需設計；沒有下行數據，丟失目標後引導捕獲困難；氣球變形影響數據處理精度。探索一種新的標校平台，實現信標球的重複使用，成為一種選擇。隨著民用航空技術的快速發展，小型飛行器技術研究和應用已取得了突破性進展，無人機飛行控制系統日趨成熟，飛行穩定性和可靠性達到較高水平，採用無人機實現海上標校已具備可行性條件。



此次試驗是遠望3號船首次用“小飛機”替代信標球。固定翼飛行器升空後，高度爬升穩定，飛行平穩，飛行高度約500米，平均速度22米／秒，最大飛行半徑4公里，能滿足海上飛行及測控設備標校需求。



記者了解到，採用固定翼飛行器搭載信標球進行標校試驗，比一次性使用的信標氣球成本更低。固定翼飛行器的採用可實現信標設備的重複使用，降低操作成本，提高效益，為後續開展海上標校應用打下基礎。



（來源：中國青年報）