馬拉松記者會輪番拷問　烏總統說特朗普沒勒索他

中評社香港10月11日電／烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他已準備對烏克蘭是否干預2016年美國總統大選展開調查，但否認美國總統特朗普曾試圖勒索他。



路透社報道，澤倫斯基在首都基輔一處美食廣場舉行記者會，接受記者們輪番拷問他與特朗普政府的關係。



澤倫斯基也在這場歷時超過14小時的馬拉松記者會上，談及自上任初期便一直圍繞他的其他議題，包括他與一名爭議性十足的企業大亨及俄羅斯總統普京的關係，以及他試圖結束在烏國東部唐貝斯地區與俄國支持的分離武裝部隊交戰等。



儘管沒有任何從政經驗，曾為喜劇演員的澤倫斯基4月壓倒性贏得總統大選，現年41歲的他如今被迫捲入特朗普與其民主黨對手的政治角力中。



美國聯邦眾議院已對特朗普發起彈劾調查，聚焦他是否利用國會批准援助烏克蘭的款項作為籌碼，施壓澤倫斯基調查美國前副總統拜登的黑歷史。拜登是特朗普尋求在2020年大選連任的主要民主黨競爭對手。



澤倫斯基告訴記者，無論是在7月的電話中，或在9月會面時，特朗普都未試圖勒索他。



中央社援引報道，澤倫斯基說，他對就烏克蘭天然氣公司Burisma和2016年美國大選展開聯合調查一事抱持開放態度，但也強調烏克蘭是具有獨立執法機構的獨立國家，而他無權干預執法單位的工作。



澤倫斯基談及他與特朗普通話時說：“不存在勒索情事。這不是我們對話的主題。” 他也提到自己與烏國億萬富豪柯羅莫伊斯基的關係。柯羅莫伊斯基與當局就大型銀行的控制權進行曠日持久的爭鬥，使烏克蘭形象在外國投資者眼中蒙上一層陰影。



他也指控俄羅斯推遲一場旨在化解烏東衝突的高峰會。基輔當局和俄羅斯支持的分離主義部隊在唐貝斯地區交戰5年來，已奪走1萬3000多條人命。



不過這場記者會一再繞回烏克蘭在美國聯邦眾議院對特朗普發起彈劾調查中扮演的角色。



澤倫斯基說，他無意干預美國2020年大選，但也說他準備針對Burisma公司進行聯合調查。“我們準備調查烏克蘭干預美國（2016年）大選一事是否屬實。的確有許多與此相關的訊息，但須進行確認。”