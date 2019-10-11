剛果（金）埃博拉疫情從城市“回到”農村

中評社北京10月11日電／世界衛生組織10日表示，剛果（金）東部地區抗擊埃博拉疫情的努力正取得成效，目前疫情聚集地區很大程度上已不在城市，而是重回偏遠的農村地區。



根據世衛組織最新數據，上周（9月30日至10月6日）剛果（金）新增埃博拉確診病例14例，這是自去年8月本輪疫情暴發以來，新增病例數最低的一周。相比之下，9月中旬時，一周新增確診病例為51例，而今年4月疫情最高峰時，一周內新確診病例達126例。



世衛組織負責應對緊急狀況的主管官員邁克爾·瑞安向媒體介紹，這輪疫情聚集點已經重新回到去年8月首次出現時的一些小範圍偏遠地區，主要分布在該國北基伍省和伊圖裡省。



瑞安說，埃博拉病毒雖然被“擠”入一個相對小的地理範圍內，但那些偏遠村鎮交通閉塞，一些地點甚至需要騎5小時的摩托車才能到達，而且有多個武裝組織在那裡活動，這都使得抗擊埃博拉疫情的任務變得非常複雜。



瑞安強調，現在還不能認為疫情已結束，目前主要優先事項是確保跟蹤每一例潛在病例，並爭取盡快收治，以遏制疾病傳播。



據世衛組織數據，自去年8月以來，剛果（金）已累計有2100多人在這輪埃博拉疫情中死亡，1000多名患者已康復。



（來源：新華網）