王金平：若進中央服務　已擘劃好台灣發展藍圖

中評社台北10月11日電／前“立法院長”王金平今天南下彰化舉辦“與公道伯有約”聚餐活動，王金平致詞時說，彰化像是他第二個家鄉，他如果有機會進入“中央”服務，已經擘劃好台灣所有縣市發展的藍圖。



王金平南下彰化舉辦“與公道伯有約”聚餐活動，前彰化縣長卓伯源、前彰化縣議長白鴻森以及前親民黨“立法委員”謝章捷等人到場站台。



中央社報道，王金平致詞時表示，他常對外講彰化像是他第二個家鄉，他如果有機會進入“中央”為大家服務，已經擘劃好台灣所有縣市發展的藍圖。



在被問到能否取得親民黨推薦參選“總統”時，王金平回答，“順著因緣走”，他現在就是在等情勢發展，因緣就是情勢，他請大家慢慢看。



他表示，他支持前鴻海董事長郭台銘在參與“總統”初選時提的經濟政策，認為台灣應該提出所謂的“大健康”經濟政策，也就是結合新的科技和醫療系統，成為新的經濟體系，讓個人治療、預防以及照護方面成為健康產業。



王金平說，台灣困境就是對立太嚴重，政黨競爭激烈，朝野對立嚴重，讓台灣莫衷一是，兩岸關係也不和諧，他參選“總統”是為了台灣未來，大家要好好思考台灣未來需要什麼樣的領導人，他曾擔任過“立法院長”，了解民主精神，也會接納各界意見，尋求共識。