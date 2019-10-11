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耿爽：希望此次磋商取得積極進展
http://www.CRNTT.com   2019-10-11 16:09:55


　　中評社北京10月11日電／美國總統特朗普當地時間周四在推特上稱，他計劃於周五在白宮與劉鶴見面，並表示中方很希望達成協議。

　　在周五下午舉行的外交部例會上，有記者提問稱，中方對此次會面有何期待？

　　對此，發言人耿爽回應稱，我們希望能夠在相互尊重、平等相待的基礎上，同美方共同努力，推動此次磋商取得積極進展。“磋商的具體情況，建議你向有關部門詢問，中方也會及時發布有關消息。”耿爽說。

　　（來源：環球網）

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