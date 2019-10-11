伊朗油輪沙特港市附近爆炸　專家疑為恐攻

中評社香港10月11日電／伊朗學生通訊社（ISNA）今天報道，一艘伊朗油輪在沙特阿拉伯港市吉達附近爆炸起火，專家認為這是“恐怖攻擊”。



路透社報道，這艘屬於伊朗國家石油公司（NIOC）的油輪在距吉達市約95公里外爆炸起火。



不願具名的消息人士告訴伊朗學生通訊社，這起爆炸造成嚴重損害，石油外洩至紅海。



中央社援引報道，伊朗學生通訊社報道說：“專家認為這是恐怖攻擊。”