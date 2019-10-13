中評專訪王文：對中美未來審慎樂觀

王文 中評社北京10月13日電（記者 李娜）新中國成立70周年之際，知名智庫學者、中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中美人文交流研究中心執行主任王文在北京參加第三屆太和文明論壇期間及此後兩次接受中評社記者專訪，重點就中美關係發展、“一帶一路”發展、中國崛起等議題發表看法。



王文表示，對長期中美關係的發展仍持審慎樂觀態度。儘管目前中美關係確實遇到問題，但實際上中美現狀沒有想像的那麼糟，許多合作的大盤仍固守。中美之間現在最需要重視兩件事情，一是要防止政治軍事、經貿金融、人文社會等三大領域產生摩擦和衝突的共振，即中美關係總要有一個方面的壓艙石；第二就是不能讓形勢急劇下滑，尤其是要警惕中美關係“黑天鵝事件”（如1999年炸館、2001年撞機等），否則將會爆發新時代的全球大國衝突。



王文表示，現在中美兩國已抱纏在一起。對付中國，美國並沒有像樣的辦法。更重要的是，中國現在對中美走向有一定的主動性、掌控力，兩國協調的手段與渠道仍挺多。他還強調，中國妥善解決中美摩擦過程中最關鍵的，是要保持中國經濟長期中高速增長。中國越強，中美關係的未來越可控。



以下是專訪全文：



中評社問：現在中美雙邊關係存在很多不確定性。10月11日，兩國經貿談判取得實質進展，但輿論上仍有許多不同聲音。根據您的判斷，您覺得中美未來會怎樣？



王文：對當前中美關係的發展，主流觀點還是比較悲觀，認為中美關係越陷越深，但我個人對中美關係的未來發展持審慎樂觀態度。我們需要從大歷史的眼光去看待中美關係，作為全球最重要的雙邊關係，不會因為特朗普這一屆政府的上台，就完全顛覆與切斷兩個如此重要國家的關係往來，國際社會更不會允許兩個國家在核武器時代大打出手。10月11日經貿談判取得實質進展，恰恰說明，關鍵時候兩國決策層都是理性與高瞻遠矚的。從現實角度看，就中美目前的緊張程度，涉及的領域雖然很深，但惡劣程度遠遠沒有過去美蘇冷戰時期嚴重。



過去一年半中美經貿摩擦的反覆與激烈，恰恰證明了我的審慎樂觀觀點。這至少有三個原因：第一，中美兩國經濟體量加起來，超過全球總量的40%。哪怕兩國“想鬧”，全球也會不斷地去制止。可以看到，儘管美國對中國主動挑起經貿摩擦，目前還沒有任何一個國家出來完全地選邊站，連澳大利亞、英國、日本等美國的鐵杆盟友也沒有完全站在美國這邊，反而“勸架”的國家越來越多。前幾天，陸克文等10位前總統、總理在《紐約時報》上發文勸兩國和解，說明這個世界的整體主流民意是讓中美兩國別打了。

