汪毅夫：盧若騰《島噫集》的版本

《島噫集》鈔本書影（圖片由作者提供） 中評社北京10月12日電（作者 汪毅夫）明末廉吏忠臣盧若騰是福建金門人，曾任浙江布政司左參議兼都察司僉事分司寧紹巡海道，在浙江寧波有盧公祠，民稱“盧菩薩”。晚年追隨鄭成功舉抗清義旗。



盧若騰有《島噫集》“收詩一百單八首”。我曾見福建省圖書明盧若騰閑之著館庋藏《島噫集》鈔本。書前有《序一》（“牧洲自序”即盧若騰自序）、《序二》（“屠維大荒落之歲辜月晉江後學蘇大山蓀浦謹序”，即1929年十一月蘇大山序）；書題之下記：“明盧若騰閑之著/同里後學林樹梅瘦雲校/思明後學陳掌諤幼穆刊”；書後有林樹梅寫於道光壬辰（1832）的《林跋》並附《童明經函》，其涉及書之版本的部分謂：“樹梅方蒐羅先生遺稿，適邑人童淵若明經宗瑩袖是集見惠，披吟之下，不禁熱腸。爰校魯魚，付諸劂剞”；又有“國立暨南大學後學陳掌諤”寫於“辛未正一月”即1931年一月的《陳跋》，也涉及書之版本，略謂：“牧洲盧先生《島噫集》乃先考穆齋公得自浯江林瘦雲先生者，原擬捐廉校刊未果。掌諤此次由美國畢業歸，息影里門，暇翻舊籍，蟲鼠殘餘，此集獨整然在笈，幾髮有鬼神呵護其間也”，此集“自有流傳之價值，既已嗨之三百載，可不亟為付梓以表孤忠而承先志耶”。



講版本須憑實物。鈔本同稿本（手稿本、清稿本）一樣，雖是手寫也屬版本。從福建省圖書館庋藏的《島噫集》鈔本之書前序、書後跋看，清代道光年以後，《島噫集》有童淵若藏本，童藏本為林樹梅所得，繼有林樹梅校本，陳穆齋從林樹梅處得一校本，陳掌諤從乃父陳穆齋舊藏得此校本言稱“亟為付梓”。于今令人好奇的是，童淵若所藏是稿本、鈔本還是刊本？有林樹梅校本，是否另有林樹梅校刊本？陳掌諤得乃父舊藏林樹梅校本後，是否果然（而非“未果”）出了“思明後學陳掌諤刊”本？



附帶言之，蘇大山、陳掌諤是閩南地區近、現代文化名人，他們都是我家的長輩親戚。



（作者汪毅夫系閩南師範大學客座教授、全國台灣研究會副會長）