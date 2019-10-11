國聯雙十電商節訂單同比增110%

中評社北京10月11日電／2019年10月10日，國聯股份（603613.SH）第四屆“多多10.10電商節”活動正式開幕。活動當日，塗多多、衛多多、玻多多等參與平台集采訂單數量快速增長，截至當晚24時整，平台單日線上集采訂單額達到21.5億元，較去年同期增長110%。



國聯股份被稱為“產業互聯網第一股”，於2019年7月30日在上海證券交易所上市。公司主營B2B電子商務業務，定位於B2B綜合服務平台，以工業電子商務為基礎，以互聯網數據為支撐，為相關行業客戶提供工業品和原材料的網上商品交易、商業信息服務和互聯網技術服務。



公開資料顯示，塗多多、衛多多、玻多多是國聯股份在塗料化工、衛生用品、玻璃行業超過10年的商業信息服務專業經驗和客戶積累基礎上，從下遊客戶需求出發，精確定位，建立的高垂直度高差異化的細分行業垂直電商平台，主要為塗料化工、衛生用品、玻璃產業鏈的註冊企業提供自營電商、第三方電商和SaaS服務。



近年來，隨著B2B電子商務行業由B2B1.0階段（以信息交互為主）向B2B2.0階段（以在線交易為主）快速發展的大趨勢，國聯股份積極結合自身特點和優勢，在B2B信息服務平台——國聯資源網的基礎上，大力拓展B2B垂直電商平台——多多電商，從而帶來了網上商品交易業務的大幅增長。



財報顯示，2015－2018年，國聯股份營業收入複合增長率達到162.64%，淨利潤複合增長率達到107.95%。2019年上半年，公司實現營業收入249，224.87萬元，同比增長70.77%；實現淨利潤7，680.45萬元，同比增長63.07%。



（來源：環球網）