時序將入冬　印度德里空氣品質漸惡化

中評社香港10月11日電／印度時序漸入冬，德里國家首都轄區及其周邊地區的空氣品質惡化，根據監測，昨天和今天的空氣品質都在“不佳”（Poor）的狀態下，且未來48小時會更加惡化。



受雨季影響，德里國家首都轄區（簡稱德里）及周邊地區近3個月的空氣品質良好，但昨天起惡化，根據印度“空氣品質及天氣預測與研究系統”機構（SAFAR）等單位測得的空品數據，空氣品質“不佳”。



中央社報道，印度定義的空氣品質“不佳”是空氣品質指標（AQI）在201到300之間，且懸浮微粒PM10濃度在24小時內維持在251到350之間，細懸浮微粒PM2.5濃度在24小時內維持在91到120之間。



根據美國駐印度大使館的監測報告，德里今天多處的空氣品質指標都在200以上，呈現“不健康”狀態。



空氣品質及天氣預測與研究系統機構預測，未來48小時，德里及周邊地區的空氣品質會更惡化。



印度氣象官員認為，德里國家首都轄區空氣品質變差的主要原因是風勢減弱、氣溫下降及周邊各省農夫焚燒農田廢棄物引發的煙霧增加所致。



根據美國國家航空暨太空總署（NASA）的衛星監測數據，過去兩天在德里鄰近的哈雅納省及旁遮普省的大火數量激增，7日透過衛星發現，兩省共有45處火點；9日火點已達178處。



印度中央污染控制局（CPCB）昨天致函德里及周邊地區的市政機構、相關省的污染控制機關及其他政府機構，要求採取措施控制粉塵和污染，包括施工採取預防粉塵飛揚措施、禁止露天焚燒等。