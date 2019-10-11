埃塞俄比亞總理獲2019年諾貝爾和平獎

中評社北京10月11日電／據諾貝爾獎官方網站最新消息，北京時間10月11日17時許，挪威諾貝爾委員會宣布，將2019年諾貝爾和平獎授予埃塞俄比亞總理阿比•艾哈邁德•阿里，以表彰他為和平和國際合所做的努力，以及他為解決與鄰國厄立特裡亞的邊界衝突所採取的果斷行動。



獲獎者將獲得證書、金質獎章和獎金。金質獎章正面是諾貝爾的頭像，背面刻有銘文，意為“為了人類的和平與情誼”。今年諾貝爾獎的獎金為900萬瑞典克朗（約合650萬人民幣）。



（來源：環球網）