中評關注：冬博會三管齊下　助力北京冬奧

2019冬博會新聞發布會於10日在京召開。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月12日電（記者 沈而忱）2019國際冬季運動（北京）博覽會（冬博會）將於10月17日至20日在北京舉辦。第24屆冬季奧運會也將於2022年舉行。冬博會和冬奧會聽起來容易混淆，二者的關係確實也非常密切。那麼，今年的冬博會將有哪些奧運元素？在冬奧會籌辦進入關鍵階段的背景下，冬博會又將怎樣助力冬奧呢？



冬博會中的冬奧元素



日前，2019冬博會新聞發布會在京召開，北京奧運城市發展促進會副秘書長高雲超、國際數據集團中國區副總裁張莉分別對本屆冬博會的亮點及籌備工作進展作了介紹。在發布會上，中評社記者了解到，國際奧委會、冬季奧林匹克項目國際單項體育聯合總會，以及七大單項運動聯合會，包括國際雪橇聯合會、國際滑雪聯合會、世界冰壺聯合會等的大力支持和參與。往年的冬博會，也得到了國際奧委會和業界大咖的認可，例如，國際奧委會主席巴赫曾表示，冬博會的圓滿舉辦是對奧林匹克精神的秉承。



張莉介紹說，在冬博會的現場規劃有奧運主題展區，向大眾展示奧運文化、奧運城市建設等。除此之外冬博會還設置了奧運城市發展論壇，邀請成功舉辦過冬奧會的城市市長、規劃師、設計師、運營管理專家，共同探討冬奧機遇與城市發展、冬奧城市規劃與賽後場館利用、冬奧城市國際合作交流等重要話題，為2022年冬奧會的開展獻計獻策，開創適合北京“雙奧”城市可持續發展的創新之路。