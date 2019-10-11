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一艘伊朗油輪遭導彈命中發生爆炸
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2019-10-11 17:32:53
中評社北京10月11日電／伊朗國家石油公司11日說，該公司一艘油輪在紅海遭導彈襲擊，發生爆炸。
伊朗伊斯蘭共和國通訊社當日援引伊朗國家石油公司的消息稱，“SABITY”號油輪事發時位於離沙特阿拉伯港口城市吉達約97公里的紅海海域，船體被多枚導彈擊中後發生爆炸，船體受損，船上裝載的原油發生洩漏。
報道說，油輪沒有沉沒，船體狀態穩定，所有船員安全，目前沒有人員傷亡。事件原因仍在調查中。
（來源：新華網）
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