美國“龍”飛船有望明年初首次載人試飛

中評社北京10月11日電／美國航天局局長吉姆·布里登斯廷10日表示，美國太空探索技術公司的“龍”飛船有望于明年第一季度首次載人試飛。



新華社報道，當天，布里登斯廷在太空探索技術公司創始人埃隆·馬斯克的陪同下參觀了該公司位於加利福尼亞州的總部。布里登斯廷告訴記者，他與馬斯克對於用“龍”飛船將美國宇航員從美國本土送入太空這一目標有著重要共識，他對“龍”飛船明年第一季度完成首次載人試飛充滿信心。



布里登斯廷同時表示，載人試飛要以各項前期測試都順利通過為前提，包括測試重新設計的降落傘系統以及緊急中止系統。載人試飛計劃不能承擔任何不必要的風險，確保宇航員的安全和試飛任務的成功是重中之重。



今年4月，“龍”飛船在美國佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地接受地面測試時發生爆炸，原計劃今年7月進行的首次載人飛行被推遲。



馬斯克表示，“龍”飛船項目是太空探索技術公司最優先發展的目標，載人太空飛行是公司成立的初衷。



2011年美國航天飛機退役後，美國運送宇航員往返國際空間站全部“仰仗”俄羅斯飛船。為改變這一局面，美國航天局大力支持商業航天，2014年委託太空探索技術公司和波音公司分別建造載人版“龍”飛船和“星際客機”，但兩艘飛船的首飛時間從最初計劃的2017年以來多次推遲。