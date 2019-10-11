港真評論：踐踏“一國兩制”　誰來買單？

中評社香港9月24日電／《港真》華人號24日發表靈子的評論文章：踐踏“一國兩制” 誰來買單？全文如下：



由“反修例”示威所引發的連串暴力行為，困擾港人三個多月仍未平息。現時的香港已不再是大家熟悉的安寧繁榮之都，暴力恐怖活動無日無之，衝擊立法會、毆打警員、堵塞機場、搗亂地鐵等惡行所造成的負面影響亦不斷顯現，餐飲、酒店、零售、旅遊等支柱產業都陷入近十年來最差的困境，而影響力更大及更廣的經濟風暴亦正在形成，“東方之珠”百年基業及累積的優勢恐在短時間內毀於一旦。



此次由所謂反對修訂《逃犯條例》而引發的禍港之亂，實是根本是莫須有之罪。實際上，早在特首林鄭月娥9月4日向全港市民發表電視講話，宣佈撤回修例之前，她已多次表示政府已經停止了與修例有關的工作，甚至以“The bill is dead”（條例已死），來釋出誠意，希望令亂港禍事盡快平息。惟一眾反對派議員及亂港分子依然不依不饒，並以“太少、太遲、太假”等所謂理由，拒絕接受特首的善意，還在醞釀進一步將禍港之亂升級。



需要指出的是，一眾反對者提出的所謂“五大訴求”許多本身就是不合理且不合法的橫蠻要求，若特區政府真的全部接受了所謂“五大訴求”，才是破壞了香港的法治根基。如“五大訴求”之一的“要求釋放所有被捕人士，不檢控、不追究示威者任何違法的行為”。違法而不糾，這是什麼邏輯呢？



試想一下在所謂民主的歐美國家，如發生示威者向警員扔汽油彈、咬斷警員手指、衝擊警方防線、縱火、堵塞機場地鐵、破壞公物等行為，民主的歐美各國政府會不追究示威者的犯法行為嗎？事實上，不檢控犯罪行為，對社會上的犯罪行為視而不見，才是真正的違法。因為根據《基本法》規定，香港律政司的刑事檢控決定，必須不受任何幹涉。所以，特首所說的“這些要求是法治社會所不能接受”，才是從根本上捍衛了香港賴以成功的法治精神及守護了《基本法》。



相反，一眾反對者的無理要求根本是在巔倒是非黑白不分，更妄圖以暴力行為破壞香港的法制。須知道，法制是香港得以繁榮發展的重要基石，香港強大的國際競爭力就是源自優良的法治傳統，令各國的投資者對投資香港有充滿信心。若這一基石動搖，香港繁榮就會成空中樓閣，再好的市場自由度、政府效率都不能留住國際投資者。



此外，反對者們近幾個月的行為，亦違背了他們口中常常提及的民主精神。要知道，民主與法制是一體兩面，沒有法制的民主是無源之水，無本之木；而民主的本質，就是講程序、講制約、講規矩，街頭政治不是通向民主的必由之路，反而往往會變成通向暴民政治的小道。如今，事情的真相越來越明顯，反對者們的目的根本不是取消修例這麼簡單，而是借著反對之名，以香港經濟、民生作為祭品，趁機搞亂香港社會，火中取栗，動搖“一國兩制”根基，更令人擔憂的是，香港的美好前景，香港年輕人的未來，都有可能成為亂港分子的犧牲品。



作為有著“東方之珠”美譽的香港，不但曾經是“亞洲四小龍”之一，亦一直是亞洲區內經濟最發達的城市之一。可是據最新的經濟數據顯示，香港上半年經濟增長率僅僅有0．5％，情況令人擔憂。要知道，去年的香港經濟增長率還高達3％，那是自從2009年金融危機爆發以來，香港經濟增速最快的一年，而今年的香港之亂在短短的三個月內，便令去年的經濟增長化為烏有。目前特區政府已經將2019年經濟實質增長率預測由此前的2％—3％，下調至0％—1％；而作為香港傳統的四大支柱產業，吸納就業人數佔香港總人口40％的金融、貿易及物流、專業服務、旅遊業，均受到持續且深遠的衝擊，更甚至無法在短時間內回復。



事實上，得益於“一國兩制”的制度優勢，香港在回歸22年中，一直保持著穩定和繁榮發展，亦只有背靠祖國這個堅強的後盾，香港才會有光明的前景。筆者希望為反對而反對的一眾反對者和亂港分子都要明白，“無國便無家、無法便無治、無規便無矩”的道理，肆意踐踏“一國兩制”，無理衝擊法治根基，最後買單的，還是香港經濟，香港民生，以及香港的未來，特別是香港年輕人的未來。而今的當務之急是應盡快停止暴力行徑，與各個階層展開對話和溝通，尋求社會共識，令社會早日回歸平靜。