前外交官答中評：習近平重視人文外交

前外交部禮賓司司長魯培新 中評社北京10月11日電（記者 徐夢溪）前外交部禮賓司司長魯培新11日對中評社表示，現在的元首外交比過去更加親切。同時，習近平擔任國家主席以來特別重視人文外交，做了大量的工作，取得了很好的效果。元首外交和人文外交是習近平新時代中國特色社會主義外交思想的重要組成部分。



魯培新11日受邀出席第二屆 “外交禮賓禮儀”研討會暨《從理論到實踐——外交禮賓禮儀研究》新書發布會，會上談及習近平的元首外交和人文外交，並在會後接受中評社採訪。



魯培新認為，元首外交和人文外交是習近平新時代中國特色社會主義外交思想的重要組成部分。元首外交是國際交往的最高形態，有著其他交往無法替代的重要作用和戰略價值。



他對中評社說：“元首外交現在與過去最大的不同就是更加親切。無論是在美國還是杭州，習近平主席在與其他元首交談時，都有促膝談心的感覺，給人一種平等的印象，這也是普京說習近平主席平易近人的原因。他繼承了周恩來的外交風格。”



在會議上，魯培新談到多年從事外交工作的感受時說，外交一詞聽起來很官方、很嚴肅，機械枯燥無味，實際上恰恰相反，它是很靈活，很富有人情味的，需要豐富的人文內容。通過交往建立深厚的友誼和感情，有助於外交難題的解決。



魯培新回顧了十八大後中國開展元首外交的實踐，重點提到中俄、中印、中美兩國元首的互訪和會晤。



十八大後，中俄兩國元首的友好交往被傳為佳話。魯培新指出，習近平和普京建立了親密的工作關係，結下了深厚的個人友誼。習近平就任國家主席以來，共八次訪問俄羅斯，同普京總統會見31次，他們一起乘高鐵，看冰球，攤煎餅，游覽涅瓦河，通過一次次親密互動和坦誠交流寫下了中國元首友好交往的佳話。



其中很多場景令人印象深刻記憶猶新。今年6月15日，習近平主席和普京總統共同出席亞信杜尚別峰會期間，普京總統專程從莫斯科空運來蛋糕和冰激凌，到習近平主席下榻處祝賀生日，精心製作的蛋糕上用中文寫著“六六大順”表示美好祝願。然而這並非中俄元首第一次共同慶賀生日，2013年10月7日，亞太經合組織第21次領導人非正式會議舉辦期間，習近平主席專程去普京總統下榻處為他祝賀生日，普京總統表示當了這麼多年總統，出訪這麼多次，也曾在國外趕上生日，但從來沒有一個被訪問國給我過生日，習近平主席在這時候給我過生日，我深受感動。習近平主席同普京總統之間的親密互動和深厚友誼是高水平中俄關係的生動寫照，是中俄關係的寶貴財富。除元首交往外，中俄兩國在人文外交上也有突出表現，如兩國開創了國家年語言年、青年友好交流年、旅旅遊年等大型人文主題的活動，漢語入選了俄羅斯高考的外語科目等。

