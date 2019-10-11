中國駐希臘使館駁斥“港獨”分子反華亂港言論

中評社北京10月11日電／中國駐希臘使館發言人10日在雅典就“港獨”分子羅冠聰參加雅典民主論壇活動併發表反華亂港言論舉行新聞發佈會。



新華社報道，該發言人表示，這兩天，雅典民主論壇正在舉行。我們注意到，“港獨”青年頭目羅冠聰也在受邀來賓之列，並被安排在今天上午的小組討論中發言。羅冠聰在發言中公然攻擊抹黑中央政府，詆毀“一國兩制”，美化暴力極端行為，鼓動外國勢力干預香港事務。我認為有必要就此澄清事實，闡明立場。



這名發言人說，在雅典民主論壇網站的介紹中，羅冠聰被冠以“政界人士和社會活動家”頭銜。但事實上，他是“港獨”骨幹，曾因煽惑他人參與非法集會被法院判處有罪，是煽動和組織近幾個月香港極端暴力犯罪行為的幕後黑手之一。羅冠聰在參加此次論壇期間罔顧事實、顛倒黑白的表演再度證明，他是一名不知悔改、徹頭徹尾的反中亂港分子。中方也堅決反對為這樣的人發表反華言論提供講壇。



發言人說，一段時間以來，激進暴力分子在香港大肆破壞法治和社會秩序，其行為完全超出了集會、遊行、示威自由的範疇和底線，已演化為極端暴力犯罪，嚴重威脅到香港的穩定和市民的安全。迄今，已有包括警方在內的數百人因暴力犯罪受傷。上述暴力行為已引發所有真正關心香港前途命運的市民和內地民眾的憤慨，也受到各國真心熱愛和平與自由的人士唾棄。



這名發言人說，任何國家和社會都不會容忍以民主自由、公平正義為名破壞法治和進行暴力犯罪。為暴行美言和開脫，甚至鼓勵暴行，是對法治精神和公共利益的公然挑戰。



發言人說，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織與個人均無權干預。中國中央政府相信，香港特區政府有能力止暴制亂，恢復秩序，維護香港的穩定和法治秩序。任何人試圖以任何方式搞亂香港、削弱中國都不會得逞。