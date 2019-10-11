李克強：推動能源生產消費轉型升級

中評社北京10月11日電／10月11日，中共中央政治局常委、國務院總理、國家能源委員會主任李克強主持召開國家能源委員會會議，研究進一步落實能源安全新戰略，審議通過推動能源高質量發展實施意見，部署今冬明春保暖保供工作。



新華社報道，中共中央政治局常委、國務院副總理、國家能源委員會副主任韓正出席。



會上，發展改革委、能源局作了匯報，能源委成員單位發了言。李克強說，近年來，我國能源發展取得新成就，為經濟社會發展起到了基礎支撐作用。我國仍是發展中國家，推動現代化建設，保障能源供給是長期戰略任務。面對國際能源供需格局深度調整、能源領域新形勢新挑戰，必須堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨中央、國務院部署，推動能源消費、供給、技術、體制革命和國際合作，以能源高質量發展為經濟社會持續健康發展提供堅實保障。



李克強指出，要立足我國基本國情和發展階段，多元發展能源供給，提高能源安全保障水平。根據我國以煤為主的能源資源稟賦，科學規劃煤炭開發佈局，加快輸煤輸電大通道建設，推動煤炭安全綠色開採和煤電清潔高效發展，有效開發利用煤層氣。加大國內油氣勘探開發力度，促進增儲上產，提高油氣自給能力。深化開放共贏、多元化國際油氣合作。增強油氣安全儲備和應急保障能力。發展水電、風電、光電等可再生能源，提高清潔能源消納水平。聚焦短板，推進能源重大工程建設。



李克強說，我國是能源消費大國，節能潛力巨大。要大力推動重化工業、交通、建築等重點領域節能改造，促進通用設備能效提升。提高終端用能電力比重，促進鐵路“以電代油”，實施港口岸電、空港陸電改造。倡導綠色生活方式和消費文化，推廣應用節能產品。



李克強指出，技術創新和體制機制創新是能源高質量發展的重要推動力。要加快能源開發利用關鍵技術和重大裝備攻關，探索先進儲能、氫能等商業化路徑，依託互聯網發展能源新產業新業態新模式。深入推進能源領域市場化改革，放寬油氣勘探開發和油氣管網、液化天然氣（LNG）接收站、儲氣調峰設施投資建設以及配售電業務市場準入，鼓勵各類社會資本積極參與。對標國際先進水平進一步縮短企業獲得電力的時間。推動建立主要由市場決定能源價格的機制。優化能源市場監管，落實安全生產責任。



李克強說，能源關係民生冷暖。北方取暖季節即將到來，要切實抓好保暖保供工作，從實際出發，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤。做實做細天然氣產儲運銷統籌協調，多渠道保障氣源供應。對今年北方重點地區新增的“煤改氣”用戶，要落實好氣源安排，堅持以氣定改。突出做好東北三省供暖用煤保障。多措並舉，確保人民群眾溫暖過冬。



王勇、肖捷和國家能源委員會成員單位以及部分能源企業負責人等參加會議。